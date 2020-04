Beautiful | Il Segreto e Una Vita | anticipazioni 16 aprile 2020

Leggi su solodonna

(Di giovedì 16 aprile 2020) Rivelazioni esconvolgenti ae Il, mentre in Unaci sarà un epilogo tragico. Ma vediamo nei dettagli…16Flo sta per rivelare la verità a Hope, quando Wyatt, Quinn e Shauna, inconsapevoli, fanno irruzione nell’ufficio della Forrester per annunciare alla ragazza chi sia il suo vero padre. È Storm Logan., defunto fratello di Brooke. I sensi diArticolo completo:, Ile Una16dal blog SoloDonna