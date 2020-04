Università: Uil, ‘bene Manfredi su 10mila ricercatori in 5 anni’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Come Uil non possiamo non concordare, innanzitutto, con l’annunciato programma di immissione di 10 mila nuovi ricercatori in 5 anni nei nostri atenei (di cui 1600 entro la fine del 2020) e con il richiamo ad un sempre maggiore rapporto tra Alta Formazione, Ricerca e ricadute innovative sul sistema produttivo, industriale e dei servizi”. E’ Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, a commentare le dichiarazioni del Ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi.“Il ministro sicuramente si rende conto che la credibilità, specie in tempi di emergenza come quelli che stiamo vivendo, esige non solo chiarezza degli obiettivi ma anche condivisione, praticabilità e concretezza dei percorsi. Il sindacato chiede, pertanto, di essere partecipe e protagonista del rilancio e rinnovamento di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Tiberti - occorre quarantena obbligatoria Epidemiologo Università L’Aquila (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Come Uil non possiamo non concordare, innanzitutto, con l’annunciato programma di immissione di 10 mila nuoviin 5 anni nei nostri atenei (di cui 1600 entro la fine del 2020) e con il richiamo ad un sempre maggiore rapporto tra Alta Formazione, Ricerca e ricadute innovative sul sistema produttivo, industriale e dei servizi”. E’ Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, a commentare le dichiarazioni del Ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano.“Il ministro sicuramente si rende conto che la credibilità, specie in tempi di emergenza come quelli che stiamo vivendo, esige non solo chiarezza degli obiettivi ma anche condivisione, praticabilità e concretezza dei percorsi. Il sindacato chiede, pertanto, di essere partecipe e protagonista del rilancio e rinnovamento di ...

