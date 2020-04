Tutte le incertezze di Conte | l’Italia non è pronta per la fase 2

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In un articolo apparso su La Repubblica si fa il punto della situazione suledel premierrispetto alla2, alla quale l’Italia non sarebbe. Mentre gli altri Paesi studiano le strategie migliori per ripartire e ridare impulso all’economia, l’Italia si avvia verso una2 lenta e molto probabilmente … L'articololedi, l’Italia non èper la2 proviene da www.meteoweek.com.