Tom Hanks e Rita Wilson: effetti collaterali estremi dalle cure contro il coronavirus - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Elisabetta Esposito La moglie di Tom Hanks, guaRita come il marito dal coronavirus, ha raccontato il decorso della malattia e gli effetti collaterali dei farmaci La moglie di Tom Hanks ha aggiunto nuovi dettagli rispetto al periodo di cura vissuto a causa del coronavirus. Come riporta Sky, Rita Wilson e l’attore sono stati curati con un medicinale oggi abbastanza diffuso per il trattamento del Covid-19. Tuttavia, la moglie dell’artista ha raccontato di aver sperimentato di effetti collaterali estremi. I primi sintomi del coronavirus sono stati per Wilson dolori muscolari, disagio e quindi febbre. L'artista afferma di aver sperimentato brividi come mai le era accaduto prima nella vita. Il picco della febbre è arrivato 9 giorni dopo l’esito positivo del test, poco meno di 39°. A Wilson è stata somministrata poi la clorochina, un farmaco ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - “gli effetti del farmaco usato come terapia sono devastanti” : la moglie di Tom Hanks racconta la sua lotta al Covid

Coronavirus - la moglie di Tom Hanks : "Doneremo il nostro plasma per la ricerca"

