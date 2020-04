The Mandalorian 2: Rosario Dawson commenta i rumor su Ahsoka Tano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo settimane di indiscrezioni, Rosario Dawson commenta il suo presunto ingresso nel cast di The Mandalorian 2 nei panni di Ahsoka Tano. Dopo essere stata al centro dei rumor per settimane, Rosario Dawson commenta la notizia che new entry del cast di The Mandalorian 2 nel ruolo di Ahsoka Tano. Secondo una recente intervista a Variety, l'attrice sarebbe entrata nel radar di Disney+ anche grazie al supporto dei molti fan che l'hanno caldeggiata sui social, ma, sebbene la scelta di casting sembri proprio azzeccata, la conferma della sua presenza nella serie tv non è ancora arrivata. Rosario Dawson è cauta e interviene per placare l'entusiasmo, anche se è proprio lei la più emozionata di tutti al pensiero di far parte dell'universo di ... Leggi su movieplayer The Mandalorian 2 : Ming-Na Wen ritornerà nel cast della serie?

