Liegi-Bastogne-Liegi 1965 | la prima volta dell’Italia e il trionfo della vita di Carmine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La, pur essendo la “decana” delle classiche, non ha sempre avuto il prestigio di cui gode attualmente. Nel periodo che va dal secondo dopoguerra alla nascitaCoppa del Mondo, infatti, la Doyenne non era considerata una gara di maggior pregio rispetto alla Freccia Vallone. Anzi, sovente i grandi campioni stranieri preferivano presentarsi al via di quest’ultima. Prova ne è che sia Fausto Coppi che Gino Bartali arrivarono sul podiomanifestazione che oggi si conclude sul Muro di Huy (Coppi la vinse anche nel 1950), mentre allanessuno dei due vanta un piazzamento tra i primi tre. Non vi è da sorprendersi, dunque, se il primo vincitore azzurroDoyenne è un corridore poco conosciuto comePreziosi. Questi, italiano cresciuto in Belgio dopo esservi emigrato con la famiglia, non era comunque un atleta di ...