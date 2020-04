Lazio | idee per ripartire | pannelli alle casse dei supermercati | posti all’aperto nei

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dal 3 maggio alcuni esercizi cominceranno a riaprire, ma prima di questa data, ha dichiarato il presidente della Regione Lazzio, Nicola Zingaretti, "le fabbriche e i negozi si dovranno organizzare in una realtà che, fin quando non ci sarà il vaccino, sarà particolare: non potrà essere la stessa della fase precedente".