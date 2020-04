Il Torino elimina il Real dalla Coppa UEFA – 15 aprile 1992 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il 15ildi Mondonico si rende protagonista di un’impresa storicandoilMadrid La semifinale digiocata contro i campioni delMadrid rappresenta forse il punto più alto raggiunto daldi Emiliano Mondonico. L’allenatore, alla guida dei granata per quattro stagioni all’inizio degli Anni ’90, ha avuto il merito di riportare un titolo nazionale come laItalia nella bacheca della società piemontese, a secco dagli Anni ’70. Il match di andata Con lui, ilsi scopre squadra solida e ostica per molti avversari, capace nella stagione 1991-92 di raggiungere la finale di, persa solo per la regola del gol in trasferta contro l’Ajax di Van Gaal nella doppia finale. I granata arrivano all’appuntamento decisivo dopo aver superato i blancos ...