Giuseppe Varrina FIMMG | La mancanza di test specifici tamponi e test sierologici non

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Si aspetta l’avvio della fase 2 che, stando agli esperti, dovrebbe essere la fase del ritorno alla lenta normalità facendo però sempre uso dei mezzi protettivi e sottoponendosi ai. Altro rimedio al momento per bloccare il contagio da Coronavirus non esiste, nell’attesa del vaccino la cui disponibilità è prevista per fine anno/inizio 2011. Il segretariodella Provincia di Crotone,, è alquanto scettico sull’avvio della fase 2 con i risultati di pochie per ladinell’intero territorio provinciale. “Si predica bene e si razzola male”. Di continuo si ascolta che saranno messi a disposizione delle varie Aziende ospedaliere pubbliche e degli operatori sanitari tutti gli strumenti per meglio arrestare il contagio ma poi non risulta ...