Focolaio di Covid19 a Villa delle Palme, Procura di Termini apre fascicolo d’indagine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non ci sono ipotesi di reato e nemmeno indagati ma anche sul Focolaio della Rsa di Villafrati la magistratura starebbe iniziando a indagare. C’è ancora da capire come sia scoppiato il Focolaio di Villa delle Palme, la struttura per anziani di Villafrati, in provincia di Palermo. Secondo quanto si legge sul Giornale di Sicilia, del caso della Rsa di Villafrati si starebbe occupando la Procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. I Pm al momento hanno avviato un fascicolo con scopo conoscitivo ed esplorativo. Servirà a capire se vi siano delle responsabilità sullo scoppio del Focolaio. A Villa delle Palme sono circa 70 le persone infettate dal Covid-19 tra pazienti e dipendenti. Sono, invece, 11 le vittime per Coronavirus, tutti ex pazienti. Quello della Procura di Termini Imerese è un atto dovuto in quella che è diventata una delle ... Leggi su direttasicilia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non ci sono ipotesi di reato e nemmeno indagati ma anche suldella Rsa difrati la magistratura starebbe iniziando a indagare. C’è ancora da capire come sia scoppiato ildi, la struttura per anziani difrati, in provincia di Palermo. Secondo quanto si legge sul Giornale di Sicilia, del caso della Rsa difrati si starebbe occupando ladiImerese guidata da Ambrogio Cartosio. I Pm al momento hanno avviato uncon scopo conoscitivo ed esplorativo. Servirà a capire se vi sianoresponsabilità sullo scoppio del. Asono circa 70 le persone infettate dal Covid-19 tra pazienti e dipendenti. Sono, invece, 11 le vittime per Coronavirus, tutti ex pazienti. Quello delladiImerese è un atto dovuto in quella che è diventata una...

surianof : RT @dukana2: #Focolaio #Eni in Basilicata ??hanno portato pure il #Covid19 con le #trivelle di #Viggiano (dove arriva gente da tutta #Italia… - Greg_75_ : RT @dukana2: #Focolaio #Eni in Basilicata ??hanno portato pure il #Covid19 con le #trivelle di #Viggiano (dove arriva gente da tutta #Italia… - enzofilia : Ancora un focolaio in una casa di cura per anziani, che d'ora in poi cambieranno nome in ' Case di riposo, eterno'.… - dukana2 : RT @dukana2: #Focolaio #Eni in Basilicata ??hanno portato pure il #Covid19 con le #trivelle di #Viggiano (dove arriva gente da tutta #Italia… - brubus61 : Praticamente abbiamo il #CoronavirusPandemic a pochi km da casa. A Villa Torano, una #RSA del Comune di… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid19 Focolaio di Covid19 a Villa delle Palme, Procura di Termini apre fascicolo d’indagine Diretta Sicilia Coronavirus, le 5 regole per ripartire secondo Roberto Burioni

Il virologo Roberto Burioni non esclude la possibilità che possano nascere nuovi focolai di coronavirus dopo il lockdown. In un’intervista di Quotidiano Nazionale, l’esperto ha dichiarato ...

Coronavirus: piano in 5 punti da scienziati per riaprire

Al primo punto del piano viene indicata la possibilità di eseguire un altissimo numero di test nella popolazione asintomatica, da utilizzare in caso di segnale di attivazione di nuovi focolai. Il ...

Il virologo Roberto Burioni non esclude la possibilità che possano nascere nuovi focolai di coronavirus dopo il lockdown. In un’intervista di Quotidiano Nazionale, l’esperto ha dichiarato ...Al primo punto del piano viene indicata la possibilità di eseguire un altissimo numero di test nella popolazione asintomatica, da utilizzare in caso di segnale di attivazione di nuovi focolai. Il ...