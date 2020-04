Coronavirus, agli incaricati della fase 2 dico: partite dai pendolari. Come garantire un servizio pubblico ‘contingentato’? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Facciamo che la scrivo Come la direi a voce. Come se mi rivolgessi ad un rappresentate del governo che ha il compito di guardare e agire rispetto alle fasi successive alla quarantena e al “post“ che ci aspetta. Tema: trasporto pubblico e lavoratori. Oppure lavoratori e trasposto pubblico. Scegliete voi l’ordine. Ho sentito e letto parole Come “contingentazione” dei passeggeri che dovranno necessariamente sedere in posti “distanziati”. Invito lor signori del comitato di ricostruzione, del gruppo di lavoro, della forza di pronto intervento, della task force per la ripartenza, o chi per essi, a farsi un giro – ad esempio – sul trenino che a Roma da piazzale Flaminio viaggia in direzione Saxa Rubra. Luogo ben conosciuto vista, tra le altre cose, la presenza del centro Rai. Ecco un bel giretto dentro quella galleria tetra, chiusa, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - oltre 600mila casi negli Usa : Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata dell’epidemia”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Vendite al dettaglio giù del 24% a marzo in Francia

Coronavirus - quasi 600mila casi negli Usa : Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata dell’epidemia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Facciamo che la scrivola direi a voce.se mi rivolgessi ad un rappresentate del governo che ha il compito di guardare e agire rispetto alle fasi successive alla quarantena e al “post“ che ci aspetta. Tema: trasporto pubblico e lavoratori. Oppure lavoratori e trasposto pubblico. Scegliete voi l’ordine. Ho sentito e letto parole“contingentazione” dei passeggeri che dovranno necessariamente sedere in posti “distanziati”. Invito lor signori del comitato di ricostruzione, del gruppo di lavoro,forza di pronto intervento,task force per la ripartenza, o chi per essi, a farsi un giro – ad esempio – sul trenino che a Roma da piazzale Flaminio viaggia in direzione Saxa Rubra. Luogo ben conosciuto vista, tra le altre cose, la presenza del centro Rai. Ecco un bel giretto dentro quella galleria tetra, chiusa, dove ...

TizianaFerrario : mi dovete spiegare cosa c'è di male ad avere 37 miliardi in prestito dall 'Europa senza condizioni da spendere x l… - virginiaraggi : Questo è un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Dalla terr… - andreapurgatori : A proposito di niente file davanti agli ospedali americani, #Luttwak sa che il NYT ha scritto che nella sola New Yo… - paoloristori1 : RT @andreapurgatori: A proposito di niente file davanti agli ospedali americani, #Luttwak sa che il NYT ha scritto che nella sola New York… - PartitoTorino : RT @andreapurgatori: A proposito di niente file davanti agli ospedali americani, #Luttwak sa che il NYT ha scritto che nella sola New York… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agli Coronavirus, test sierologici: 61 laboratori partecipano agli screening su 400mila persone LA NAZIONE Coronavirus, sorvegliato speciale si finge volontario della protezione civile: arrestato 53enne

L'uomo, sceso da un treno diretto a Viareggio privo della necessaria autocertificazione per muoversi nell'emergenza coronavirus, ha dichiarato agli agenti di essersi dovuto recare in quel comune in ...

Covid-19: Musumeci scrive al Comitato tecnico-scientifico

Lo chiede il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in una lettera inviata al Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, sollecitando un parere in ordine agli scenari ...

L'uomo, sceso da un treno diretto a Viareggio privo della necessaria autocertificazione per muoversi nell'emergenza coronavirus, ha dichiarato agli agenti di essersi dovuto recare in quel comune in ...Lo chiede il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in una lettera inviata al Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, sollecitando un parere in ordine agli scenari ...