Cassino | si taglia la pancia con la smerigliatrice | lotta tra la vita e la morte

Leggi su roma.fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un uomo di Sant'Angelo in Thedice, frazione di, stando tra lae la, dopo essersito lacon lamentre svolgeva dei lavori domestici. Soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per le lesioni riportate.