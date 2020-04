Tremonti | Mes cambiato con Monti Per mandare la Troika in Grecia

(Di martedì 14 aprile 2020) Una fake news, il progetto italiano era un fondo per emettere eurobond … poitoglie il collegamento con gli eurobond e usa il fondo per straziare latramite la.” Ha dichiarato tramite un video messaggio l'Ex Ministro... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : IL MES La vera storia. Correva l’anno 2011 e a Palazzo Chigi c’era il governo dell’ex Cavaliere - Adnkronos : #Tremonti: '#Mes serviva per creare #eurobond, ecco come è andata' - M5S_Europa : Ora #Meloni e #Salvini quindi cambiano strategia: “Nel 2011 l’abbiamo firmato noi ma il nostro #MES era diverso”.… - Stefani28047430 : RT @GiorgiaMeloni: Il prof @Giulio_Tremonti racconta la verità sul #MES: 1?Il governo di centrodestra parlò sempre e solo di istituire un f… - ORMA_68 : RT @GiorgiaMeloni: Il prof @Giulio_Tremonti racconta la verità sul #MES: 1?Il governo di centrodestra parlò sempre e solo di istituire un f… -

Ultime Notizie dalla rete : Tremonti Mes

Giulio Tremonti asfalta Giuseppe Conte sul Mes. E smaschera il premier sulla sua fake news. Non si placa la bufera scatenata dalle parole di Conte sulla nascita del Mes. Dopo l'attacco in diretta tv a ...Giulio Tremonti, durante in un video su Facebook, ha affermato di non essere stato lui a firmare il trattato del Mes.