Test sierologici, scontro in Campania: la Regione dice no ai privati (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI laboratori privati accreditati della Campania non possono effettuare i Test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG, che consentono di rivelare se un soggetto e’ entrato in contatto con il coronavirus. Lo scorso 8 aprile le associazioni Federlab Campania, Aspat Campania, Anisal Campania e Confindustria Campania ne avevano annunciato l’avvio, per stamattina, ma ieri sera e’ arrivato lo stop dell’Unita’ di Crisi della Regione Campania che annuncia di avere chiesto uno specifico parere del Ministero della Salute. Per l’Unita’ di Crisi, inoltre, l’effettuazione dei Test nei laboratori privati rappresentano una seria minaccia alle disposizioni di contenimento e di distanziamento sociale emanati a livello nazionale e regionale. L'articolo Test sierologici, scontro in Campania: la Regione dice ... Leggi su anteprima24 Coronavirus e fine del lockdown : “Test sierologici e tamponi per evitare ricadute nella fase 2”

Sala contro la Regione : “Perché i test sierologici non si faranno a Milano?”

Gallera : “I test sierologici non saranno velocissimi. Testeremo prima il personale sanitario” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI laboratoriaccreditati dellanon possono effettuare iper la ricerca degli anticorpi IgM e IgG, che consentono di rivelare se un soggetto e’ entrato in contatto con il coronavirus. Lo scorso 8 aprile le associazioni Federlab, Aspat, Anisale Confindustriane avevano annunciato l’avvio, per stamattina, ma ieri sera e’ arrivato lo stop dell’Unita’ di Crisi dellache annuncia di avere chiesto uno specifico parere del Ministero della Salute. Per l’Unita’ di Crisi, inoltre, l’effettuazione deinei laboratorirappresentano una seria minaccia alle disposizioni di contenimento e di distanziamento sociale emanati a livello nazionale e regionale. L'articoloin: la...

giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quar… - matteosalvinimi : 20.000 esami sierologici al giorno, già dal 21 aprile, grazie ai test dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia:… - ItaliaViva : 'Io sono per i test sierologici, per l'uso di guanti e mascherine e del rispetto delle distanze. Rispetti tutti que… - MarcoVaccari12 : @borghi_claudio E comunque la contrapposizione tra garantiti e non garantiti (così come quella tra vecchi e giovani… - vaLoreVita : RT @OGiannino: Ma guarda. E chi l’avrebbe mai detto che senza tamponi test sierologici e tracciamento contatti, il “tutti a casa” ci avrebb… -