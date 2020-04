Tè verde | i benefici di una bevanda considerata un ottimo antibatterico naturale

Leggi su 2anews

(Di martedì 14 aprile 2020) Il tèè unasalutare da consumare almeno tre volte a settimana: riduce il rischio di malattie cardiovascolari e fa diminuire il tasso di mortalità Bere tèalmeno tre volte a settimana allunga la vita e mantiene il corpo in salute, riduce il rischio di malattie cardiovascolari e fa diminuire il tasso di mortalità. A dirlo è uno studio pubblicato dallo European Journal of Preventive Cardiology e realizzato dall’Accademia cinese di scienze mediche, attraverso analisi effettuate su oltre 100mila persone. Ai bevitori frequenti di tè è stata diagnosticata una malattia cardiovascolare aterosclerotica 1,41 anni dopo gli altri ed è stato notato come vivano 1,26 anni in più rispetto a chi beve tè raramente o non lo beve per nulla. Chi beveva abitualmente tè, inoltre, ha avuto un rischio ...