Ricrea i quadri famosi in quarantena: il challenge del Getty Museum diventa virale (Di martedì 14 aprile 2020) La sfida lanciata dal Getty Museum ai propri followers stimola la fantasia degli utenti che da casa Ricreano le loro opere d'arte preferite. E il challenge per chi è in isolamento o in quarantena diventa virale: sui social, da tutto il mondo, arrivano le immagini di persone, animali e case trasformati in opere d'arte indimenticabili.

Ultime Notizie dalla rete : Ricrea quadri Ricrea i quadri famosi in quarantena: il challenge del Getty Museum diventa virale Fanpage.it Ricrea i quadri famosi in quarantena: il challenge del Getty Museum diventa virale

La sfida lanciata dall'hashtag #gettymuseumchallenge è semplice: ricreare da casa i quadri più amati. In tempi di quarantena da coronavirus la creatività sui social si sta affinando. Così, rinchiusi ...

