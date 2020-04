Margherita Buy in quarantena: "Ho scelto la colonna sonora del mio funerale" - (Di martedì 14 aprile 2020) Luana Rosato Margherita Buy racconta la sua quarantena e rivela di aver scelto la colonna sonora del suo funerale: "Mi costerà un po', ma non importa" La quarantena di Margherita Buy procede diversamente da quella di molti altri volti noti dello spettacolo: niente pulizie, tanto sonno, nessun film o programma televisivo perché “i palinsesti sono pieni di pellicole agitate”. L’attrice, pluripremiata con il David di Donatello e il Nastro d’Argento, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano il suo periodo di clausura forzata a causa dell’emergenza coronavirus. A differenza di molti colleghi che stanno trascorrendo le giornate in casa tra pulizie e cucina, la Buy ha ammesso di non volersi allineare alla massa. La sua quarantena, quindi, trascorre con qualche serie tv – purchè non le crei agitazione – e alcuni buoni libri ... Leggi su ilgiornale Margherita Buy afferma di aver già organizzato il suo funerale

Margherita Buy : “Usa e getta non vuol dire usa e infesta!”. La foto

Margherita Buy "Ho organizzato il mio funerale"/ "Sarà modesto - Zimmer non mancherà" (Di martedì 14 aprile 2020) Luana RosatoBuy racconta la suae rivela di averladel suo: "Mi costerà un po', ma non importa" LadiBuy procede diversamente da quella di molti altri volti noti dello spettacolo: niente pulizie, tanto sonno, nessun film o programma televisivo perché “i palinsesti sono pieni di pellicole agitate”. L’attrice, pluripremiata con il David di Donatello e il Nastro d’Argento, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano il suo periodo di clausura forzata a causa dell’emergenza coronavirus. A differenza di molti colleghi che stanno trascorrendo le giornate in casa tra pulizie e cucina, la Buy ha ammesso di non volersi allineare alla massa. La sua, quindi, trascorre con qualche serie tv – purchè non le crei agitazione – e alcuni buoni libri ...

Italia_Notizie : Margherita Buy in quarantena: 'Ho scelto la colonna sonora del mio funerale' - anna_belle_f : @janasdeomo Margherita Buy. Ormai ho finito tutta la filmografia che la vede presente in meno di un mese. Ho bisogn… - neodie : @stefen_dacri Per Margherita Buy? (È quella?!?) - fede107 : @ciollansia Adoro il raffronto con Margherita Buy. - Matteo31121962 : RT @RaiPlay: «Il vero lusso è il piacere di una vita vera vissuta fino in fondo e piena di imperfezioni!» ?? ?? Partite con Margherita Buy e… -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Buy Margherita Buy in quarantena: "Ho scelto la colonna sonora del mio funerale" ilGiornale.it Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

TEMPI BUY - ''HO GIÀ SCELTO LA MUSICA PER IL MIO FUNERALE''. MARGHERITA BUY IN QUARANTENA: ''SONO PREOCCUPATA, NON PER ME MA PER QUELLO CHE ACCADE. E PER L'INCAPACITÀ DI ESSERE UTILE. URLARE DAL ...

Favole al telefono 2020, Theodora chi-ama Rodari: testimonial Margherita Buy

Testimonial dell’iniziativa l’attrice Margherita Buy che ha voluto mandare un videomessaggio a tutti i bambini che trascorrono questi complicati giorni proprio in ospedale ...

TEMPI BUY - ''HO GIÀ SCELTO LA MUSICA PER IL MIO FUNERALE''. MARGHERITA BUY IN QUARANTENA: ''SONO PREOCCUPATA, NON PER ME MA PER QUELLO CHE ACCADE. E PER L'INCAPACITÀ DI ESSERE UTILE. URLARE DAL ...Testimonial dell’iniziativa l’attrice Margherita Buy che ha voluto mandare un videomessaggio a tutti i bambini che trascorrono questi complicati giorni proprio in ospedale ...