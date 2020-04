Life 120 | l’Agcom sospende per sei mesi i programmi tv di Panzironi

Leggi su wired

(Di martedì 14 aprile 2020) (foto: Ap/LaPresse)Stop per seisui canali 880 del satellite e 61 del digitale terrestre, deisulla contestata dieta120, firmati dal giornalista e ideatore del regime alimentare, Adriano, né i suoi approfondimenti su come proteggersi dal coronavirus. Dopo aver già avviato un processo sanzionatorio a fine marzo, proprio per lo stesso motivo, l’Autorità garante delle comunicazioni, relatore il commissario Antonio Nicita, ha ordinato dire le trasmissioni de Il cerca salute, il format per eccellenza di(a processo per esercizio abusivo della professione medica), e dello speciale Quello che non vi hanno detto sul coronavirus per sei. Nel mirino sono finite due società: la Italian broadcasting srls, posseduta al 98% dallo stesso Adrianoe al 2% dal gemello e socio in affari Roberto, come ...