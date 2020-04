In Cina torna il #MeToo, sotto indagine consigliere della Zte (Di martedì 14 aprile 2020) A tre anni dall’arrivo del movimento #MeToo in Cina, un nuovo episodio di cronaca riposiziona il tema delle violenze sessuali al centro del dibattito pubblico. Nella giornata di lunedì, la Procura suprema del popolo e il ministero della Sicurezza Pubblica cinese hanno inviato un team a Yantai, nella provincia dello Shandong, per indagare sul caso di Bao Yuming, ex vicepresidente della società energetica Jereh Group, nonché consigliere non esecutivo indipendente del colosso delle telecomunicazioni ZTE, accusato di stupro dalla figlia … Continua L'articolo In Cina torna il #MeToo, sotto indagine consigliere della Zte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Shenzen - Donadoni : "In Cina la vita è tornata quasi alla normalità. Tutti hanno la mascherina"

A tre anni dall’arrivo del movimento #MeToo in Cina, un nuovo episodio di cronaca riposiziona il tema delle violenze sessuali al centro del dibattito pubblico. Nella giornata di lunedì, la Procura ...

