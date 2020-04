Il difficile salvataggio di un gigantesco leone marino che bloccava l’autostrada (VIDEO) (Di martedì 14 aprile 2020) A Washington traffico bloccato in autostrada a causa della presenza di un animale che assolutamente non doveva trovarsi lì. Oggi vi raccontiamo la storia di un leone marino gigantesco che ha bloccato le persone: il suo salvataggio è stato semplicemente incredibile. Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte sulla strada un enorme leone marino, intento a esplorare con grande curiosità questi nuovi paesaggi. Nel giro di pochissime ore le autorità hanno ricevuto numerose chiamate per la presenza di un animale selvatico nei dintorni della strada: quando hanno scoperto che era un leone marino non potevano credere ai loro occhi. Il leone marino è stato trovato alla periferia di Castle Rock. Era un leone marino di Steller, la fonte d’acqua più vicina era decisamente lontana, quindi aveva camminato per ore. Forse si era perso, ma era ... Leggi su bigodino (Di martedì 14 aprile 2020) A Washington traffico bloccato in autostrada a causa della presenza di un animale che assolutamente non doveva trovarsi lì. Oggi vi raccontiamo la storia di unche ha bloccato le persone: il suoè stato semplicemente incredibile. Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte sulla strada un enorme, intento a esplorare con grande curiosità questi nuovi paesaggi. Nel giro di pochissime ore le autorità hanno ricevuto numerose chiamate per la presenza di un animale selvatico nei dintorni della strada: quando hanno scoperto che era unnon potevano credere ai loro occhi. Ilè stato trovato alla periferia di Castle Rock. Era undi Steller, la fonte d’acqua più vicina era decisamente lontana, quindi aveva camminato per ore. Forse si era perso, ma era ...

fontanabuona : Camogli: cinghiale cade in un giardino, difficile salvataggio - lucainge_tweet : Camogli: cinghiale cade in un giardino, difficile salvataggio - tigullio_tweet : Camogli: cinghiale cade in un giardino, difficile salvataggio - Luca_Fantuzzi : @p_ghpote @flaviofacioni @AlbertoBagnai Cosa c'è di così difficile da capire che la Lega ha visto un cambio di lead… - w_waals : @Fabio8432437879 @mikytooday1 @matteosalvinimi Sì, magari iniziare a stampare moneta e andare a comprare il pane co… -

Ultime Notizie dalla rete : difficile salvataggio Camogli: cinghiale cade in un giardino, difficile salvataggio Levante News Corsa per salvare la stagione turistica. E spunta l’idea di gabbiotti in plexiglass

Intanto a Rimini i bagnini sono impegnati nelle ronde anti passeggio in battigia, a Pasqua non è stato difficile incontrarne qualcuno ... con lo sguardo fisso sulle cabine degli stabilimenti ancora ...

Pasquetta nelle oasi: su social e web immagini bellissime di natura delle oasi WWF

Non si fermano poi le attività giornaliere del WWF Taranto per il recupero di fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche in questo momento difficile e sempre con le dovute attenzioni di ...

Intanto a Rimini i bagnini sono impegnati nelle ronde anti passeggio in battigia, a Pasqua non è stato difficile incontrarne qualcuno ... con lo sguardo fisso sulle cabine degli stabilimenti ancora ...Non si fermano poi le attività giornaliere del WWF Taranto per il recupero di fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche in questo momento difficile e sempre con le dovute attenzioni di ...