Ghirelli | «Vorrei tornare a giocare Ma non ora»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020) Il presidente della Lega Proha ribadito la propria posizione in merito alla ripresa dei campionati Il presidente della Lega Pro Francescoha parlato ai microfoni di Rai Radio1 della possibilità di riprendere i campionati: «Ioanche domani, e questa è la speranza di ognuno di noi, vorrebbe dire che il paese è meno in sofferenza. Mi auguro che le persone che sono andate in giro per l’Italia in questi giorni non abbiano la responsabilità di un nuovo picco nei prossimi giorni, la situazione è in divenire». «C’è una catena di comando precisa: autorità scientifiche e sanitarie, Governo, CONI, FIGC e in ultimo noi come leghe, ma c’è quel convitato di pietra, silente e subdolo, che è quel maledetto virus che gira per l’Italia. Fin quando non lo ...