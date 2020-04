GF Vip | Adriana Volpe racconta l’ultima telefonata con suo suocero

CheDonnait : #AdrianaVolpe racconta dell'ultima telefonata con suo suocero #gfvip - Affaritaliani : Adriana Volpe a Casa Marcello dopo il Grande Fratello Vip 4 - quellabruna : @SaraPailettes Ci può stare che abbia i suoi gusti e poi alla fine si sa che non sempre ti metti con una persona ch… - infoitcultura : GF Vip, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe rivelano i retroscena nei bagni della casa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adriana

Adriana Volpe ha dovuto interrompere la sua avventura al GF Vip a causa delle gravi condizioni di suo suocero, poi scomparso, che si è ammalato di coronavirus. La conduttrice, recentemente ...Il GF Vip ha fatto bene a me come donna, prima ancora che come professionista del piccolo schermo. I tre mesi trascorsi lì dentro rappresentano davvero un percorso di rinascita per me. Denver, quindi, ...