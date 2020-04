Francesco Guccini: “Dopo il Coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano, dimenticano” (Di martedì 14 aprile 2020) Francesco Guccini sul Coronavirus Francesco Guccini, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato come sta passando questo periodo di lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. “Faccio quello che facevo prima, più o meno. Mi muovo poco, ascolto audiolibri, scrivo e guardo un po’ la tv. Non ascolto molta musica da anni, niente. Non suono neanche più la chitarra, credo di non esserne più capace, ammesso che lo fossi stato”, rivela il cantautore. Quando l’emergenza Coronavirus finirà, la prima cosa che Francesco Guccini farà sarà andare al ristorante con qualche amico. L’artista non crede che da questa esperienza ne usciremo migliori: “Anche dopo l′11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto ma non è cambiato nulla. Gli uomini non imparano. E’ nella natura umana il ... Leggi su tpi Francesco Guccini : "Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano - dimenticano"

