"Fase 2? Ok, prima mandateci il materiale". Fontana inchioda Conte: i lombardi non vanno allo sbaraglio (Di martedì 14 aprile 2020) Continua lo scontro a distanza tra il governo della lombardia e quello centrale presieduto da Giuseppe Conte. Innanzitutto Attilio Fontana fa parlare i fatti: “Più di 8 milioni di mascherine distribuite nella regione entro la fine della settimana, tra cui 100mila già date alle forze dell'ordine, e test sierologici dal 21 aprile per individuare gli immuni”. Poi il governatore lombardo incalza il premier Conte, avvisandolo che presto “dovremo fronteggiare la carenza di altri dispositivi di protezione, a partire dai camici per chi fa visite a domicilio, per non parlare delle aziende che dovranno garantire la sicurezza ai dipendenti quando riapriranno le attività”. Ed ecco che arriva il grande interrogativo, posto puntualmente da Fontana: “Il governo quando ci manderà materiale? Come rifornirà aziende e ... Leggi su liberoquotidiano Quando inizia Fase 2 e cosa riapre? Alcune aziende potrebbero ripartire prima del 3 maggio. Conte e Colao al lavoro

Fase 2 coronavirus da 4 maggio? “Forse prima”/ Dpcm e Mes “task force per ripartenza”

Intervista Manfredi a Fanpage.it : “Non sospendiamo progetto Erasmus - corsi online nella prima fase” (Di martedì 14 aprile 2020) Continua lo scontro a distanza tra il governo dellaa e quello centrale presieduto da Giuseppe. Innanzitutto Attiliofa parlare i fatti: “Più di 8 milioni di mascherine distribuite nella regione entro la fine della settimana, tra cui 100mila già date alle forze dell'ordine, e test sierologici dal 21 aprile per individuare gli immuni”. Poi il governatore lombardo incalza il premier, avvisandolo che presto “dovremo fronteggiare la carenza di altri dispositivi di protezione, a partire dai camici per chi fa visite a domicilio, per non parlare delle aziende che dovranno garantire la sicurezza ai dipendenti quando riapriranno le attività”. Ed ecco che arriva il grande interrogativo, posto puntualmente da: “Il governo quando ci manderà? Come rifornirà aziende e ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, esperti: 'Fase 2 rischiosa: non allentare le misure prima di fine maggio' #coronavirusitalia… - Corriere : La fase 2 sarà in due step: prima le aziende, poi i cittadini. Vertice Conte-comitato scientifico - ferrazza : L’Italia era un paese malato già prima del #coronavirus. Aziende fragili, mercato interno asfittico, ascensore soci… - lusurpateur_ : Comunque dopo un mese e mezzo di lockdown e altre tre settimane prima dell’inizio della fase 2, possiamo dire che c… - guidobodrato : @PLCastagnetti Mi e' tornato a mente..dove si mette la virgola? 'Ibis redibis non morieris in bello'. Prima o d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase prima Colao e fase 2, i cinque punti che contano Il Sole 24 ORE L’Austria riparte. Prime misure di allentamento del blocco

“L’11 maggio sarà l’inizio di una nuova fase“, ha dichiarato Macron. “Sarà progressivo e le regole potranno essere adattate in base ai nostri risultati“. Altro annuncio: i principali festival ed ...

Il ministro Boccia sui dati del Fmi: “Dobbiamo cambiare paradigma, quelli del passato non bastano più”

Primo: i burocrati si devono trasformare in semplificatori. Nel senso che lo Stato dovrà imparare a controllare ex post ciò che ha autorizzato. Secondo: l’Europa dovrà abbassare le imposte sul lavoro.

“L’11 maggio sarà l’inizio di una nuova fase“, ha dichiarato Macron. “Sarà progressivo e le regole potranno essere adattate in base ai nostri risultati“. Altro annuncio: i principali festival ed ...Primo: i burocrati si devono trasformare in semplificatori. Nel senso che lo Stato dovrà imparare a controllare ex post ciò che ha autorizzato. Secondo: l’Europa dovrà abbassare le imposte sul lavoro.