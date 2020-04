Corpi chiusi in buste e ammassati dentro stanze vuote in un ospedale di Detroit (Di martedì 14 aprile 2020) Corpi chiusi in buste bianche, ammassati nelle celle frigorifere davanti all’ospedale per mancanza di posti nell’obitorio o posizionati sui letti delle stanze vuote. Sono le immagini, pubblicate dalla Cnn, che mostrano ciò che accade all’interno del Sinai Grace Hospital, uno degli ospedali principali della città che si è trovato ad affrontare l’emergenza del nuovo coronavirus.Photographs present our bodies piled up and saved in vacant rooms at Detroit hospital – NEWPAPER24 https://t.co/6ZbjaBQiMUpic.twitter.com/cgQfh3SZh2— Newpaper24 (@newpaper24) April 14, 2020 Le foto sarebbero state scattate da un operatore del pronto soccorso e, hanno confermato due altri impiegati, sono un ritratto di ciò che accade all’interno dell’ospedale dall’inizio di aprile. Una delle fonti ha detto che una delle stanze, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020)inbianche,nelle celle frigorifere davanti all’per mancanza di posti nell’obitorio o posizionati sui letti delle. Sono le immagini, pubblicate dalla Cnn, che mostrano ciò che accade all’interno del Sinai Grace Hospital, uno degli ospedali principali della città che si è trovato ad affrontare l’emergenza del nuovo coronavirus.Photographs present our bodies piled up and saved in vacant rooms athospital – NEWPAPER24 https://t.co/6ZbjaBQiMUpic.twitter.com/cgQfh3SZh2— Newpaper24 (@newpaper24) April 14, 2020 Le foto sarebbero state scattate da un operatore del pronto soccorso e, hanno confermato due altri impiegati, sono un ritratto di ciò che accade all’interno dell’dall’inizio di aprile. Una delle fonti ha detto che una delle, ...

Immagini choc messe in onda dalla Cnn. Mentre nell'ex Unione sovietica 2'774 positivi in 24 ore. Mosca la città più colpita. Corpi chiusi in buste bianche, ammassati nelle celle frigorifere davanti ...

Sono foto che mostrano corpi chiusi in buste bianche, ammassati nelle celle frigorifere mobili piazzate nel parcheggio dell’ospedale per mancanza di posti nell’obitorio o posizionati sui letti delle ...

