Coronavirus, Napoli nell’ospedale Monaldi scoppia un focolaio, contagiati infermieri e medici (Di martedì 14 aprile 2020) La situazione Coronavirus continua ad essere preoccupante. Nonostante le stringenti misure di contenimento e, le molte precauzioni in atto per evitare l’espansione del contagio, continuano ad apparire nuovi focolai. In particolare è preoccupante la situazione a Napoli, dove all’ospedale Monaldi è stato identificato un nuovo focolaio, che sta coinvolgendo l’intero reparto di medicina interna, del reparto cardiovascolare è dismetabolica. Il boom di contagi ha coinvolto il primario, quattro infermieri e l’addetto alle pulizie. Il tre aprile c’è stato il primo decesso, di un infermiere sul territorio del napoletano. La donna deceduta aveva sessantanni era stata contagiata proprio all’ospedale Monaldi dove prestava servizio. Questo è stato il primo decesso tra gli operatori sanitari, napoletani. A quanto pare, le ... Leggi su bigodino Il turismo annientato dal Coronavirus : a Napoli persi 50 milioni tra marzo e aprile

Come il Cotugno a Napoli combatte l'isolamento e la paura del Coronavirus

