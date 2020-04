Coronavirus | Mauri | “A Pasqua più sanzioni ma la maggioranza degli italiani è stata

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) “La media delledall’inizio dell’emergenza per spostamenti non autorizzati èdel 3,7%. 257 mila su un totale di 7 milioni di controlli. Nel weekendle la media è salita al 4,6 per cento, con un picco didel 6,4 per cento registrato nella domenica di. Ma possiamo dire che, nonostante l’eccezionele, complessivamente glistanno tenendo un comportamento corretto. Rispettare le regole è necessario per poter uscire nei tempi minori possibili dall’emergenza”: lo ha dichiarato il Vice Ministro dell’Interno Matteo, ospite a Radio24. “Ci sono stati alcuni episodi eclatanti, come i barbecue sui terrazzi condominiali, ma sono stati subito scoperti, controllati e sanzionati. Dobbiamo ringraziare le Forze dell’Ordine, al lavoro massicciamente anche in questi ...