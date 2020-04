Coronavirus, Lucia Annuzziata sta meglio ed è stata dimessa dallo Spallanzani (Di martedì 14 aprile 2020) Una buona notizia: Lucia Annunziata è stata dimessa dall'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove da giorni era ricoverata. La giornalista era stata ricoverata con febbre alta e difficoltà respiratorie. Anche se il primo esito aveva dato esito negativo, si era parlato di Coronavirus. Ora alla giornalista è stata diagnosticata una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale: questo è quel che scrive l'Ansa. Infatti sarebbe sempre risultata negativa al Covid-19.Dovrà proseguire il recupero presso il suo domicilio con una terapia farmacologica. "Le è stato rilasciato un certificato di socialità", aggiunge Dagospia.Coronavirus, Lucia Annuzziata sta meglio ed è stata dimessa dallo Spallanzani pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2020 17:08. Leggi su blogo Lucia Annunziata è stata dimessa dallo Spallanzani - è negativa al Coronavirus

