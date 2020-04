Coronavirus, in Turchia acqua di colonia utilizzata come disinfettante (Di martedì 14 aprile 2020) In mancanza di disinfettante per le mani, in Turchia hanno trovato un metodo alternativo per contrastare il Coronavirus: l’acqua di colonia Da quanto la pandemia del Coronavirus è esplosa, in tutto il mondo è iniziata la caccia ai disinfettanti. In Italia, soprattutto durante i primi giorni di allarme, l’Amuchina era diventata un oggetto introvabile, con … L'articolo Coronavirus, in Turchia acqua di colonia utilizzata come disinfettante proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 In Turchia il coronavirus si combatte anche con l’acqua di colonia

Coronavirus – Nel mondo più di 120 mila morti. In Spagna oltre 18mila. Uk “estenderà le misure fino al 7 maggio”. Turchia - maxi-amnistia per 90mila detenuti

L'approvvigionamento del materiale medico necessario a combattere il Coronavirus è un problema per tutti i paesi del mondo ... Norvegia, Serbia, Montenegro e Turchia.

Il contagio continua a rallentare, ma non a Milano

Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha reso noto il bilancio relativo l'epidemia di coronavirus in Turchia, giunto a 1.198 morti, 97 dei quali nelle ultime 24 ore.Koca ha poi aggiunto che ...

