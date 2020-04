Coronavirus e statistiche, quando i numeri fanno la differenza: esperto fa chiarezza sul numero di vittime e contagiati, sulle date del picco e sulle future ondate (Di martedì 14 aprile 2020) Il bollettino giornaliero sul numero di contagiati è entrato a far parte della nostra quotidianità scandita dall’evoluzione dell’emergenza Coronavirus: è bene però chiarire quali sono i dati più significativi a cui fare riferimento e perché. A questo proposito il prof. Marco Minozzo, docente di Statistica al dipartimento di Scienze economiche dell’università di Verona, precisa che: “Il numero totale dei contagiati certificati è forse il dato numerico che ha ricevuto più attenzione dall’inizio dell’epidemia. Questo numero è stato oggetto di innumerevoli analisi e modellizzazioni, ma in realtà non è molto rappresentativo del fenomeno nel suo complesso. Il numero totale di casi positivi non corrisponde al numero totale dei contagiati (certificati o meno). Esso ... Leggi su meteoweb.eu Le statistiche coronavirus Covid-19 in Campania : curva in andamento decrescente

Statistiche Coronavirus Campania - la curva del contagio Covid-19 : picco il 22 aprile

Statistiche Coronavirus Campania : la curva del contagio Covid-19 aggiornata (Di martedì 14 aprile 2020) Il bollettino giornaliero sul numero di contagiati è entrato a far parte della nostra quotidianità scandita dall’evoluzione dell’emergenza: è bene però chiarire quali sono i dati più significativi a cui fare riferimento e perché. A questo proposito il prof. Marco Minozzo, docente di Statistica al dipartimento di Scienze economiche dell’università di Verona, precisa che: “Il numero totale dei contagiati certificati è forse il datoco che ha ricevuto più attenzione dall’inizio dell’epidemia. Questo numero è stato oggetto di innumerevoli analisi e modellizzazioni, ma in realtà non è molto rappresentativo del fenomeno nel suo complesso. Il numero totale di casi positivi non corrisponde al numero totale dei contagiati (certificati o meno). Esso ...

GioB1974 : RT @UniVerona: L’aggiornamento sul numero di contagiati è entrato a far parte della nostra quotidianità scandita dall’evoluzione dell’emerg… - UniVerona : L’aggiornamento sul numero di contagiati è entrato a far parte della nostra quotidianità scandita dall’evoluzione d… - MarianoDePersio : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus 11868 positivi e 117 decessi in Israele dove da oggi scattano ulteriori rigide misure restrittive. Le sta… - LaPresse_news : Coronavirus, Bankitalia: A rischio statistiche economiche ufficiali - GrandeFenice : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus 11868 positivi e 117 decessi in Israele dove da oggi scattano ulteriori rigide misure restrittive. Le sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus statistiche Coronavirus in Sicilia, i dati e le ultime statistiche LiveuniPA Coronavirus: l’export cinese cala del 6,6% in marzo

Nei primi due mesi dell’anno era stato del 17,2%, quando il Paese si trovava a fronteggiare il picco dell’infezione di coronavirus e la produzione manifatturiera era stata ... il dato potrebbe essere ...

Epidemia e statistiche: quando i numeri fanno la differenza

L’aggiornamento sul numero di contagiati è entrato a far parte della nostra quotidianità scandita dall’evoluzione dell’emergenza da coronavirus. Ma quali sono i dati più significativi a cui fare ...

Nei primi due mesi dell’anno era stato del 17,2%, quando il Paese si trovava a fronteggiare il picco dell’infezione di coronavirus e la produzione manifatturiera era stata ... il dato potrebbe essere ...L’aggiornamento sul numero di contagiati è entrato a far parte della nostra quotidianità scandita dall’evoluzione dell’emergenza da coronavirus. Ma quali sono i dati più significativi a cui fare ...