Coronavirus dati 14 aprile 2020: +675 nuovi positivi, il dato più basso da settimane (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus dati 14 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 675 i nuovi positivi oggi: il dato più basso da settimane. I nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 1.363. I malati in Italia sono 103.616. Le vittime oggi sono 602, un dato stabile: ieri i decessi erano stati 566. Da inizio emergenza sono oltre 20mila le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 70%. I guariti oggi sono 1.695, in totale 37.130 (segue dopo la foto) Intanto in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia di Covid-19, oggi si registrano solo 49 nuovi ricoverati. I positivi sono 61.326, +1.012 rispetto a ieri. I guariti sono 36.945 in tutto, +743 rispetto a ieri. “Da oggi iniziamo fase che guarda alla ripresa”, ha dichiarato ... Leggi su urbanpost Coronavirus - i dati : 2972 nuovi casi - il trend di crescita del contagio scende sotto il 2%. Calano ancora le terapie intensive - ma altri 602 morti

Coronavirus - diretta Protezione Civile : i dati di oggi 14 aprile. Trend ancora in calo

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 14 aprile (Di martedì 14 aprile 2020)14. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 675 ioggi: ilpiùda. Ial Covid-19 rilevati erano 1.363. I malati in Italia sono 103.616. Le vittime oggi sono 602, unstabile: ieri i decessi erano stati 566. Da inizio emergenza sono oltre 20mila le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 70%. I guariti oggi sono 1.695, in totale 37.130 (segue dopo la foto) Intanto in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia di Covid-19, oggi si registrano solo 49ricoverati. Isono 61.326, +1.012 rispetto a ieri. I guariti sono 36.945 in tutto, +743 rispetto a ieri. “Da oggi iniziamo fase che guarda alla ripresa”, ha dichiarato ...

repubblica : Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapi… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: secondo gli ultimi dati della Protezione Civile calano i ricoveri in terapia intensiva. Altri 1.363 ma… - RegLombardia : #LNews #coronavirus #CoronaVirusUpdate I DATI del 13 aprile ?? - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, dati stabili su contagi e decessi. Gallera: 'Iniziamo a pensare alla ripresa di una quoti… - Livia_DiGioia : RT @Corriere: L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e i trend -