Coronavirus: contagi carcere, sindacato presenta denuncia a procura Verona (Di martedì 14 aprile 2020) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - L'autorità giudiziaria intervenga e adotti ogni provvedimento per evitare di esporre "l'intera popolazione al serio e concreto rischio di diffusione del Coronavirus". E' quanto emerge nella querela presentata ad Angela Barbaglio, procuratore di Verona, da Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria che ha denunciato la situazione del carcere veneto dove per il Covid-19 si contano "50 contagiati, tra poliziotti e detenuti" e dove le precauzioni prese, a dire del sindacato, non sarebbero sufficienti. In particolare, spiega Di Giacomo all'Adnkronos, "abbiamo saputo di inviti verbali a non utilizzare le mascherine per non spaventare i detenuti, così come ci risulta che i nuovi arrivati siano stati tenuti in osservazione solo tre giorni e in assenza di sintomatologia associati ai reparti senza particolari ulteriori ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - la mappa del contagio nel mondo in tempo reale

