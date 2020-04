Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni? (Di martedì 14 aprile 2020) Box in plexiglass tra gli ombrelloni per contrastare il Coronavirus? L’idea di un’azienda modenese. MODENA – Un’azienda modenese ha lanciato un’idea per salvare l’estate al tempo del Coronavirus: box in plexiglass tra gli ombrelloni. Nel dettaglio si tratta di pareti trasparenti di 4,5 metri per lato con un accesso da un metro e mezzo di ampiezza. Si valuta anche la possibilità di lasciare tre metri tra un ombrellone e l’altro con la possibile aggiunta di barriere di plexiglass da interporre tra ogni coppia di lettini. L’azienda: “Ecco come immaginiamo la nostra estate” Il proprietario dell’azienda modenese, Claudio Ferrari, ai microfoni di Repubblica è entrato nei dettagli di questa proposta: “Una settimana fa abbiamo provato ad immaginare il ritorno in spiaggia. L’idea nasce con il ... Leggi su newsmondo “Coronavirus - box in plexiglass tra gli ombrelloni : ‘Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese'”

