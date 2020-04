“Con quel controllo di palla mi ricorda Robben”: il Ct della Svezia promuove Kulusevski (Di martedì 14 aprile 2020) Jan Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha detto la sua sul nuovo acquisto della Juventus Dejan Kulusevski. Interpellato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Ct ha promosso il nazionale scandinavo, attualmente al Parma: “Con quella velocità, quel controllo di palla e quella capacità di fare gol, io in lui vedo un po’ di Robben. Da allenatore si apprezza sempre chi può giocare in tante posizioni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione. Al momento, però, credo che con quella velocità sia perfetto per fare l’ala. Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, starà in nazionale per molti anni. A quell’età la chiave è l’applicazione, vivere per il calcio e ... Leggi su calcioweb.eu Serie A - Rezza (Iss) : “Contrario alla ripresa”. Poi quella battuta fuori luogo…

“Con quel rossetto rosso mi fai girare la testa” - Jasmine Carrisi stuzzica i fan

La reazione di Romagna all’infortunio : “Con quello che c’è in giro questo è meno grave” (Di martedì 14 aprile 2020) Jan Andersson, commissario tecnico, ha detto la sua sul nuovo acquistoJuventus Dejan. Interpellato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Ct ha promosso il nazionale scandinavo, attualmente al Parma: “Conla velocità,dila capacità di fare gol, io in lui vedo un po’ di Robben. Da allenatore si apprezza sempre chi può giocare in tante posizioni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione. Al momento, però, credo che conla velocità sia perfetto per fare l’ala. Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, starà in nazionale per molti anni. Al’età la chiave è l’applicazione, vivere per il calcio e ...

borghi_claudio : @gildo1959 @GFabrygherardi Conta, conta il pareggio di bilancio, semplicemente non c'entra NULLA con il MES. Comunq… - emenietti : ci sono stati pochi fallimenti di successo nella storia come quello di apollo 13: iniziò tutto con quel problema, i… - lucasofri : @GuidoCrosetto ti rispondo fuori dalle eccitazioni di due giorni fa: se lo consideri 'parlare per lo Stato', in que… - celi_francesco : @matteosalvinimi Ma quanto fai ridere, con quel bel faccione ancora arrossato dalle 'tumpulate' che ti ha dato il… - shizuoxpgdr : @fleaxpgdr Sbuffò per quel tono di scherno, ma si fece subito pensieroso, cercando di rievocare alla memoria qualch… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con quel Alzano Lombardo, le ore cruciali nell’ospedale del contagio: «Qui è un delirio, nessuno sa cosa fare» Corriere della Sera