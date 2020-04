Chi è Jacopo Mastrangelo | il 19enne che ha suonato ‘Nessun Dorma’ sulla terrazza del

Ha suonato sui tetti di Roma la magnifica ‘Debora's Theme', parte della colonna sonora del celebre ‘C'era una volta in America', composta dal maestro Ennio Morricone. Il video della musica sprigionata dalla sua chitarra ha fatto il giro dell'Italia, e lui è diventato così famoso da essere chiamato dalla sindaca Virginia Raggi per suonare sulla terrazza del Campidoglio ‘Nessun Dorma', del compositore Giacomo Puccini. Lui si chiama Jacopo Mastrangelo, ha 19 anni e ama suonare la chitarra. È un ragazzo come tutti gli altri con una passione: quella della musica. È diventato noto dopo aver suonato ‘Debora's Theme' dal terrazzo della sua abitazione di piazza Navona, mostrando nel suo video una Roma completamente deserta e inedita. Una Roma dove al posto del rumore delle macchine e del vociare delle persone che ogni giorno invadono le strade, si sente sono la musica del maestro Ennio Morricone riprodotta da Jacopo.

Chi è Jacopo Mastrangelo, il 19enne che ha incantato Roma

Jacopo Mastrangelo suona insieme a suo padre Fabio, che l'ha accompagnato nell'avventura di suonare sulla terrazza del Campidoglio. Ammirata dalla bravura del giovane, la sindaca Raggi lo ha voluto per un concerto dedicato a Roma, le cui strade sono adesso vuote a causa della pandemia. "Vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari – ha spiegato la sindaca – Un omaggio di Roma ai suoi cittadini, agli italiani e a tutto il mondo. Siamo sulla terrazza del Campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una Roma deserta, dai tetti di piazza Navona. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti".

