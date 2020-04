Beautiful Anticipazione 18 aprile 2020 – Flo vs Shauna

(Di martedì 14 aprile 2020)Sabato 18– Flo vs: Flo è senza parole quando scopre che sua madre non ha nessuna intenzione di denunciare Reese. Inoltre resta molto scioccata quando realizza chetrova un tornaconto personale da questa faccenda. Flo è amareggiata perchè credeva di poter contare su di lei, ma ora invece scopre che la donna ha una morale peggiore di Reese.allora cerca di spiegare a sua figlia che ora sarebbe un grave errore rivelare a tutti la verità perchè potrebbero accusarla di complicità. A peggiorare la sua posizione si mette il fatto che Hope potrebbe non rivelarle mai più la parola. Si sentirebbe tradita e ingannata. Insomma la situazione potrebbe sfuggirle di mano. Qui si tratta anche di rischiare di essere denunciate e di andare in galera. Flo però ribadisce la sua ...

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di domani – mercoledì 15 aprile 2020 – i risultati del DNA sono arrivati e Bill tira un sospiro di sollievo. Non è lui il padre di Flo ma è ...Storm ha avuto una breve relazione con Shauna Fulton – liaison avvenuta off screen, ovvero mai vista in oltre 30 anni di puntate di The Bold and the Beautiful – a Las Vegas. All’epoca, però, Shauna ...