Batman | perché i film di Joel Schumacher non sono ambientati nell' universo di Tim

(Di martedì 14 aprile 2020) idi Tim Burton espesso considerati facenti parte di un'unica antologia, ma in realtàin universi differenti.in molti a considerare isudiretti dauna prosecuzione della storia avviata dadi Tim Burton nel 1989 e proseguita conReturns, ma in realtàForever e& Robinin universi differenti. Anche se qualcuno ha ribattezzato i quattroAnthology", in realtà le differenze si sprecano, dal recasting di Bruce Wayne alla differenza di sguardo tra Tim Burton e. per molti fan, più che una quadrilogia, dobbiamo parlare di due coppie diseparati, il Burtonverse (Returns) e il "verse" (Forever, ...

Ultime Notizie dalla rete : Batman perché

Movieplayer.it

i film di Tim Burton e Joel Schumacher Batman sono spesso considerati facenti parte di un'unica antologia, ma in realtà sono ambientati in universi differenti. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — ...Come un novello Batman di Tsushima, chiamato a un ruolo da vigilante per difendere ciò in cui crede e proteggere i giusti e gli indifesi dagli invasori, Jin dovrà così – fendente dopo fendente – ...