Barbara D’Urso, l’inseguimento di un pedone in spiaggia (Di martedì 14 aprile 2020) Nuova figuraccia per Barbara D’Urso. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 trasmessa a Pasquetta, la troupe di Pomeriggio 5 ha inseguito su un elicottero della finanza un pedone. Quest’ultimo stava camminando in compagnia del proprio cane, presso la spiaggia di Jesolo (Venezia).Un inseguimento che ha visto come “vittima” un uomo che non ha rispettato l’obbligo di quarantena. Tuttavia, il comportamento dello staff di Pomeriggio 5 è stato molto criticato. L’inviata di Pomeriggio 5, Ilaria Dalle Palle, si è mostrata infervorata per la rincorsa, gridando: “Ecco Barbara! L’uomo sta scappando, lo stiamo inseguendo!”. Barbara D’Urso ha assistito alla scena senza commentare. Barbara D’Urso, nuove critiche sui socialUna fuga degna del miglior film d’azione quella di due agenti che ... Leggi su kontrokultura Barbara D’Urso foto senza trucco - al naturale. E parte il coro : “Dove sono finite le luci?”

Barbara D’Urso - inseguita in diretta Tv da un elicottero : l’accaduto

Barbara D’Urso senza trucco mostra il viso al naturale - i fan commentano : “Dove sono finite le luci” (Di martedì 14 aprile 2020) Nuova figuraccia perD’Urso. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 trasmessa a Pasquetta, la troupe di Pomeriggio 5 ha inseguito su un elicottero della finanza un. Quest’ultimo stava camminando in compagnia del proprio cane, presso ladi Jesolo (Venezia).Un inseguimento che ha visto come “vittima” un uomo che non ha rispettato l’obbligo di quarantena. Tuttavia, il comportamento dello staff di Pomeriggio 5 è stato molto criticato. L’inviata di Pomeriggio 5, Ilaria Dalle Palle, si è mostrata infervorata per la rincorsa, gridando: “Ecco! L’uomo sta scappando, lo stiamo inseguendo!”.D’Urso ha assistito alla scena senza commentare.D’Urso, nuove critiche sui socialUna fuga degna del miglior film d’azione quella di due agenti che ...

pietroraffa : 'Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra… - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - Adnkronos : 'Stiamo inseguendo il pedone', social contro Barbara D'Urso - sunsfan13_ita : RT @pietroraffa: 'Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le cas… - FrancescaParlat : RT @sandronedazieri: Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del No… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Grande Fratello 2019, confessione choc di Barbara D'Urso: «Anch'io ho avuto un Mark... Il Mattino