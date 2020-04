Allenamenti dal 4 maggio? Lo scetticismo dei medici

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) La Figc è al lavoro per far ricominciare l’attività dei calciatori professionisti, a partire dalla Serie A, il prossimo 4, nonostante i pareri discordanti nella comunità scientifica sull’opportunità di far ripartire gligià in questa fase in cui l’emergenza Coronavirus non è ancora cessata. Il presidente Gravina resta ancorato alle parole del ministro … L'articolodal 4? Lodeiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.