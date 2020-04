Soluzioni Cruciverba del 13 04 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 aprile 2020) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Ora finalmente vediamo ledeidel giorno 13/04/20: Assorto in tetri pensieri 4 lettere: Cupo Bator capitale mongola 4 lettere: Ulan Carattere da lingue slave 9 lettere: Cirillico Dedotto ricavato 6 lettere: Evinto Fatua e piena di se 7 lettere: Vanesia I fagottini di pasta tipici della cucina dell america latina 9 lettere: Empanadas I mobili in fondo al fiume 5 lettere: Letti I sardi più numerosi 12 lettere: Cagliaritani Il tito shakespeariano 9 lettere: Andronico Infezione della bocca 4 lettere: Afta Istituto di credito per operazioni online 16 lettere: Banca telematica La serie di fumetti ...