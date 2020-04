Memoria e conoscenza, le armi delle nuove battaglie (Di martedì 14 aprile 2020) Bisognerà ricordare tutto quando si tornerà alla normalità e poi a votare: le bugie, i tentativi di nascondere la realtà di chi, soprattutto in Lombardia, ha affrontato in modo inadeguato e con errori colpevoli l’epidemia del Covid-19. Bisognerà ricordare chi ha voluto spogliare la sanità pubblica per favorire quella privata, chi da una parte chiude in casa la gente e dall’altra, vedi sempre Lombardia, non fa i tamponi nemmeno ai sintomatici lasciandoli nel dubbio di essere contagiosi, come dimostrano molte … Continua L'articolo Memoria e conoscenza, le armi delle nuove battaglie proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Giorno della Memoria - come raccontare la Shoah ai giovani? “Con le storie di chi è sopravvissuto. Ma è importante che la conoscenza sia graduale” (Di martedì 14 aprile 2020) Bisognerà ricordare tutto quando si tornerà alla normalità e poi a votare: le bugie, i tentativi di nascondere la realtà di chi, soprattutto in Lombardia, ha affrontato in modo inadeguato e con errori colpevoli l’epidemia del Covid-19. Bisognerà ricordare chi ha voluto spogliare la sanità pubblica per favorire quella privata, chi da una parte chiude in casa la gente e dall’altra, vedi sempre Lombardia, non fa i tamponi nemmeno ai sintomatici lasciandoli nel dubbio di essere contagiosi, come dimostrano molte … Continua L'articolo, leproviene da il manifesto.

Leggete Burgio e Pancino perché parlano anche del dopo, di che cosa si dovrebbe fare ora per evitare una pericolosissima seconda ondata, come avvenne per la Spagnola. E poi ricordatevi tutto perché ...

Via al progetto per consultare in rete gli atti del maxiprocesso a Cosa nostra

Per Di Vitale “è un modo tangibile di conservare la memoria e di condividerla con i cittadini e gli studiosi che siano interessati alla consultazione degli atti”. Infine Micari è convinto che questo ...

