Gf Vip, Patrick Pugliese affonda Zequila: "Diceva cattiverie per invidia perché è complessato" - (Di lunedì 13 aprile 2020) Francesca Galici In una diretta Instagram, Patrick Pugliese ha colpito duro contro Zequila in risposta all'ennesima provocazione sulla forma fisica subita dall'attore campano Il Grande Fratello Vip 4 è finito da quasi una settimana e gli ormai ex concorrenti hanno tutti fatto rientro nelle loro abitazioni. Hanno trovato un mondo diverso rispetto a quello che hanno lasciato quando entrati e per loro questa situazione è quasi come la prosecuzione di quanto vissuto nella Casa, solo senza le telecamere. Una mancanza che, evidentemente, sentono molto visto che la maggior parte di loro, almeno una volta al giorno, delizia i fan con una diretta Instagram con altri ex inquilini. Ieri, nel giorno di Pasqua, anche Patrick Pugliese ha voluto fare la sua parte, in collegamento video con Pasquale Laricchia. Patrick Pugliese è stato uno dei concorrenti più ... Leggi su ilgiornale ‘Gf Vip 4’ - dopo la diretta di Patrick Pugliese arriva la replica di Antonio Zequila - e si sfocia (ancora) nel body shaming

Il GF VIP è finito ma Zequila continua a offendere Patrick : “soldato palla di lardo” arriva la risposta

