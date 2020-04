Crème brûlée al cioccolato | una deliziosa raffinatezza tutta francese!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 aprile 2020) La crème brûlée e la crema catalana sono “ricette parenti” del Crème Caramel, ma con piccole accortezze che le rendono ognuna particolare. La prima differenza sostanziale si rivela all’assaggio: nella catalana si percepisce chiaramente la presenza della cannella, in quella brûlée prevale la delicatezza della vaniglia. La prima, poi, si prepara con latte intero e maizena, la cugina francese è a base di panna liquida e non contiene amidi. Quella spagnola viene lavorata direttamente sul fuoco, mescolando il composto all’interno di un pentolino; la sua parente d’oltralpe si cuoce, a bagnomaria, collocando le cocottine in una teglia riempita per un terzo d’acqua bollente e infornando il tutto per circa 70 minuti a 140 gradi. E questo si traduce in una diversa resa al palato, una vellutata, l’altra ...