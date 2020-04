Coronavirus, oltre 102.000 i positivi in Italia. Si teme nuovo caso all’ex Ilva. Più di 22mila decessi negli Usa, la Spagna prova a ripartire – DIRETTA (Di lunedì 13 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia10.59 – In Spagna riaprono alcune attività non essenziali Di fronte ai primi segni del calo dei contagi, la Spagna prova a ripartire riaprendo alcune attività non essenziali. 10.00 – Coronavirus in Italia, Fontana: “Ero convinto rallentasse più velocemente” “Aspetteremo quello che ci dicono i nostri esperti, i virologi e gli epidemiologi per capire l’andamento di questa curva che sta rallentando ma molto molto adagio. Io ero convinto che rallentasse più velocemente, ma mi auguro che sia una questione di giorni”, ha dichiarato il governatore della Lombardia Attilio Fontana. 9.30 ... Leggi su newsmondo Coronavirus - in Marocco oltre 5600 amnistiati. Ma attivisti - blogger e rapper restano in carcere

Coronavirus - oltre 22mila vittime e 550mila casi negli Usa. La Spagna si prepara a ripartire : riaprono uffici - edilizia e industrie

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Oltre 10mila persone controllate a Pasqua in Milano e provincia (Di lunedì 13 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in10.59 – In Spagna riaprono alcune attività non essenziali Di fronte ai primi segni del calo dei contagi, la Spagna prova a ripartire riaprendo alcune attività non essenziali. 10.00 –in, Fontana: “Ero convinto rallentasse più velocemente” “Aspetteremo quello che ci dicono i nostri esperti, i virologi e gli epidemiologi per capire l’andamento di questa curva che sta rallentando ma molto molto adagio. Io ero convinto che rallentasse più velocemente, ma mi auguro che sia una questione di giorni”, ha dichiarato il governatore della Lombardia Attilio Fontana. 9.30 ...

virginiaraggi : #coronavirus. A Roma, per le festività di Pasqua, abbiamo potenziato i controlli della Polizia Locale. Da ieri matt… - RegioneER : #Coronavirus, 10mila i VOLONTARI che in @RegioneER si sono mobilitati: Terzo settore fondamentale, allo studio mis… - Corriere : Gli oltre 100 preti morti per dare conforti a malati e ultimi: le storie - zazoomnews : Coronavirus oltre 22mila vittime e 550mila casi negli Usa. La Spagna si prepara a ripartire: riaprono uffici ediliz… - repubblica : Oltre mille tifosi allo stadio per una gara di campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 22mila i morti negli Stati Uniti Agenzia ANSA "Apriamo il cuore e risorgiamo con Gesù"

Così nell’omelia della messa di Pasqua in Duomo, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, si è rivolto ai pisani augurando loro di superare le difficoltà imposte dall’epidemia da coronavirus non solo per ...

Washington Post, Trump chiese a Fauci: “Perché non lasciamo inondare gli Usa dal coronavirus”

E' stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate oggi dal Washington Post, la domanda che Donald Trump ha rivolto ad Anthony Fauci durante una riunione della task force della Casa Bianca ...

Così nell’omelia della messa di Pasqua in Duomo, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, si è rivolto ai pisani augurando loro di superare le difficoltà imposte dall’epidemia da coronavirus non solo per ...E' stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate oggi dal Washington Post, la domanda che Donald Trump ha rivolto ad Anthony Fauci durante una riunione della task force della Casa Bianca ...