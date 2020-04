Con Fulvio Marino la ricetta delle chips di mais al forno pronte in 10 minuti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 aprile 2020) Conoscete tutti ledi, i golosi triangolini cotti ino fritti, salati, speziati, buonissimi con formaggi e affettati per un antipasto o un aperitivo deliziosi.su Instagram ha suggerito la suaper preparare lediperfette. Sono le patatine diche cuociamo ine possiamo farle a casa in soli 10. Basta impastare gli ingredienti suggeriti dae poi tutto in, ma possiamo cuocerle anche in olio, fritte. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al goloso profilo disu Instagram dove potrete trovare i consigli sugli ingredienti giusti per le sue ricette golose. Le farine migliori, i consigli per fare pizze, focacce, ciambelle, torte, pane e tanto altro in casa. ecco intanto come preparare le patatine al, cotte ine servite con quello che vogliamo. LADI ...