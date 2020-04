Alberto Morea | basket | “Adrian Banks è il nostro traduttore Contento della crescita di

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020)è uno degli uomini di stretta fiducia di Frank Vitucci a Brindisi. Da due anni è al suo fianco sulla panchina dell’Happy Casa, con cui ha raggiunto due finali di Coppa Italia, la Champions League in questa stagione e i quarti di finale nei playoff scudetto in quella passata. La sua lunga esperienza, partita dal settore femminile negli Anni ’90 con Taranto, ha avuto Ferrara come tappa di snodo fondamentale. Abbiamo raggiuntoal telefono per alcune impressioni sul momento attuale, sulle stagioni di Brindisi e su tanti altri argomenti, tra cui ladi Riccardo Moraschini. Va chiaramente detto che questa intervista è stata realizzata prima che la FIP desse lo stop definitivo anche alla Serie A. Com’è nata l’impostazione tecnica di Brindisi versione 2019-2020? “È nata dalla volontà di ...