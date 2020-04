Serie A | si spera di ricominciare a fine maggio

(Di domenica 12 aprile 2020) Il calcio italiano prova a programmare la sua ripresa per il 31. Se l’evoluzione della pandemia del Coronavirus lo concederà, si può realisticamente pensare che quel weekend sia quello giusto per. Probabilmente intorno al 27si dovrebbero recuperare le 4 gare della 25a giornata che non si erano disputate. Si parte, comunque, dalla base che i club diA faranno di tutto per concludere la stagione. Da una decina di giorni il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il ministro Vincenzo Spadafora sono in contatto continuo. L’obiettivo è ottenere una sorta di deroga affinché i club possano convocare i calciatori una settimana prima rispetto al 4, data di ripresa degli allenamenti. Lunedì 27 aprile, pertanto, i giocatori potrebbero tornare nei propri centri sportivi per effettuale i test medici necessari ...

Probabilmente intorno al 27 maggio si dovrebbero recuperare le 4 gare della 25a giornata che non si erano disputate. Si parte, comunque, dalla base che i club di Serie A faranno di tutto per ...