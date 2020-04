PASQUA AD ALEPPO/ Il vescovo: un pellegrinaggio del cuore per chiedere la conversione (Di domenica 12 aprile 2020) Dopo la guerra, ora il virus. ALEPPO vive una crisi gravissima. Ma la Chiesa non smette di ricordare che nella PASQUA Dio vuole il nostro bene e la nostra conversione Leggi su ilsussidiario (Di domenica 12 aprile 2020) Dopo la guerra, ora il virus.vive una crisi gravissima. Ma la Chiesa non smette di ricordare che nellaDio vuole il nostro bene e la nostra

Anzi, in questa Pasqua, “ciascuno deve compiere un pellegrinaggio personale nel proprio cuore, per arrivare ai piedi della croce e ringraziare il Signore, chiedendo la conversione e la guarigione dei ...

Vicario di Aleppo: la speranza di Cristo risorto, oltre il Sabato santo del coronavirus

Aleppo (AsiaNews) - Chiese chiuse ... la domenica delle Palme, la messa della Pasqua “erano gremite di fedeli. Quest’anno le persone sono costrette a rimanere in casa, in un infinito Sabato ...

