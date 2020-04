Massimo Galli | È il momento di pensare non di allentare Anticipare la riapertura

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 aprile 2020) “I casi veri nella città di Milano sono forse 5-6 volte quelli accertati, in Lombardia i casi veri sono dieci volte quelli accertati”. Così, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, risponde alle domande di Sky Tg24.“Il fattore limitante; la capacità diagnostica e la possibilità di consentire alle persone di arrivare alla diagnosi”, continua, “cio; ci sono tantissime persone che sono in casa, che sospettano di avere l’infezione e che non hanno potuto avere una conferma diagnostica perché non siamo ancora in condizioni come sistema di garantire loro un test”. “E’ ildinon di; ildi organizzare non disarebbe un grosso errore”. Quando sarà ...