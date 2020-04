La regina Elisabetta e gli auguri di Pasqua | “Il virus non vincerà La luce trionferà

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 aprile 2020) “Non ci faremo sopraffare dal”. In un audio messaggio per la, diffuso su Twitter, laII ha voluto rincuorare i sudditi, ricordando che “lae la vita sono più forti” e auspicando che la “speranza dici sia di guida”.The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT— The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020“Questasarà diversa per molti di noi, ma rimanere separati servirà a salvare gli altri. Ma lanon è cancellata, anzi laci serve più che mai. La scoperta di Cristo risorto nel giorno didiede ai suoi seguaci nuovi scopi e speranza e ciò ci può rincuorare”, ha detto la, che è ...